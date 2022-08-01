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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25523 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росіяни тримають у Чорному морі п'ять ракетоносіїв "Калібрів"

росіяни тримають у Чорному морі п'ять ракетоносіїв "Калібрів"

Київ • УНН

 • 116159 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Чорному морі на сьогодні перебувають 5 російських кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр". Про це йдеться у зведенні ВМС ЗС України, пише УНН.

Цитата

"Станом на 1 серпня... у ворога на бойовому чергуванні знаходяться: Чорне море - 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр" (малі ракетні кораблі проєкту 21631 – 3; фрегати проєкту 11356 – 2). Сумарний залп яких складає 40 ракет", - повідомили у ВМС.

Деталі

В Азовському морі комунікації продовжують контролювати до 2 кораблів та катерів противника. У Середземному морі перебуває 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", додали у ВМС.

Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф, за даними ВМС ЗСУ, продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS).

Доповнення

Перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту 1 серпня.

Українські Національні Новини

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