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россияне семь раз за сутки пытались пойти в прорыв вблизи Макеевки - ОВА

Киев • УНН

 • 394409 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Луганской области из Макеевки эвакуировали четырех жителей, российские войска за минувшие сутки еще семь раз пытались пойти в прорыв вблизи этого села, сообщил в четверг глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Цитата

"Из-под обстрелов в Краматорск вчера наши полицейские помогли выехать четырем жителям Макеевки. (...) Уже несколько дней подряд россияне ищут слабое место в нашей обороне как раз вблизи Макеевки. Украинские военные отражают все атаки врага. Так, позавчера – одиннадцать, вчера – еще семь. Уничтожают и личный состав россиян и их танки. Поэтому, оставаться в селе крайне опасно", - отметил Лысогор, слова которого приводят в Луганской ОВА в Facebook.

Детали

На днях, по его словам, там подверглись разрушениям три дома и сельскохозяйственная техника хозяев. Люди не пострадали.

"Макеевка, вместе с Невским и Белогоровкой, страдает от ежедневных артиллерийских и минометных обстрелов россиян", - указал Лысогор.

Тем, кто остался в деоккупированных населенных пунктах, по его словам, вчера завезли и раздали 500 буханок хлеба.

"Следует также добавить, что авиационные удары в течение суток подверглись Куземовка, Новоселовское и Белогоровка", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

Как сообщалось, россияне привлекли в Луганскую область резервную 25-ю армию рф.

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