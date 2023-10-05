россияне семь раз за сутки пытались пойти в прорыв вблизи Макеевки - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Луганской области из Макеевки эвакуировали четырех жителей, российские войска за минувшие сутки еще семь раз пытались пойти в прорыв вблизи этого села, сообщил в четверг глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
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"Из-под обстрелов в Краматорск вчера наши полицейские помогли выехать четырем жителям Макеевки. (...) Уже несколько дней подряд россияне ищут слабое место в нашей обороне как раз вблизи Макеевки. Украинские военные отражают все атаки врага. Так, позавчера – одиннадцать, вчера – еще семь. Уничтожают и личный состав россиян и их танки. Поэтому, оставаться в селе крайне опасно", - отметил Лысогор, слова которого приводят в Луганской ОВА в Facebook.
Детали
На днях, по его словам, там подверглись разрушениям три дома и сельскохозяйственная техника хозяев. Люди не пострадали.
"Макеевка, вместе с Невским и Белогоровкой, страдает от ежедневных артиллерийских и минометных обстрелов россиян", - указал Лысогор.
Тем, кто остался в деоккупированных населенных пунктах, по его словам, вчера завезли и раздали 500 буханок хлеба.
"Следует также добавить, что авиационные удары в течение суток подверглись Куземовка, Новоселовское и Белогоровка", - сообщил глава ОВА.
Дополнение
Как сообщалось, россияне привлекли в Луганскую область резервную 25-ю армию рф.