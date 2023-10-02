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росіяни залучили на Луганщину резервну 25-ту армію рф

росіяни залучили на Луганщину резервну 25-ту армію рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Противник залучив на Луганщину резервну 25-ту армію рф, яка намагається спробувати якось покращити свої позиції. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Тижнів три тому була ротація, зайшов новий підрозділ з російської федерації – 25-та армія зайшла. Перед цим закидували 42-гу, її хлопці нищили, після чого вона вийшла. Зараз зайшла 25-та і знову ж таки намагається спробувати якось покращити свої позиції», - розповів Лисогор.

Доповнення

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що росія вже розгорнула уздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп'янському напрямку 25-ту армію, яку планувала вивести з резерву в зимовий період.

Раніше міністерство оборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих вказало, що росія вводить у війну проти України свою нову 25-у загальновійськову армію - очевидно, частинами.

Українські Національні Новини

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