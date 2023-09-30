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рф вже розгорнула 25-ту армію, яку планувала вивести з резерву в зимовий період – Євлаш

рф вже розгорнула 25-ту армію, яку планувала вивести з резерву в зимовий період – Євлаш

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. росія вже розгорнула уздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп'янському напрямку 25-ту армію, яку планувала вивести з резерву в зимовий період. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ця армія складається з 12 тис. військовослужбовців зс рф. Ця армія новосформована, збиралася протягом останнього року з різного контингенту. Це і мобілізовані, і колишні представники розбитих підрозділів, які раніше зазнали потужного ураження Силами оборони на Східному напрямку. Зараз вона вже розгорнулася уздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп'янському напрямку», - розповів Євлаш.

Євлаш зазначив, що 25 армія росії складається з мотострілецьких підрозділів, артилерійських, танкових військ, однак вона оснащена переважно старою технікою.

«В цьому підрозділі є проблеми, вони комплектуються за рахунок того озброєння, яку було розконсервовано, знято зі зберігання та приведено нашвидкуруч до мінімального бойового стану…Ця армія планувалася для залучення на зимовий період, проте через брак особового складу вони вже вводять її», - сказав Євлаш.

Доповнення

Раніше міністерство оборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих вказало, що росія вводить у війну проти України свою нову 25-у загальновійськову армію - очевидно, частинами.

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