росія вводить на фронт ще одну армію - британська розвідка

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"З середини вересня 2023 року росія, швидше за все, вперше ввела в дію елементи своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Формування розпочало рух в Україну з кінця серпня 2023 року", - ідеться у звіті.

Підрозділи двох із маневрених компонентів 25-ї загальновійськової армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, як повідомляється, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецьком та Луганською областью.

"З початку вторгнення росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яка б могла скласти основу для нового великого наступального удару. Враховуючи, що дивізії 25-ї загальновійськової армії, очевидно, розгортаються частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - сказано у звіті МО Британії.

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