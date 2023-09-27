россия вводит на фронт еще одну армию - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных указало, что россия вводит в войну против Украины свою новую 25-ю общевойсковую армию - очевидно, частями, передает УНН.
Детали
"С середины сентября 2023 года россия, скорее всего, впервые ввела в действие элементы своей новой 25-й общевойсковой армии. Формирование начало движение в Украину с конца августа 2023 года", - говорится в отчете.
Подразделения двух из маневренных компонентов 25-й общевойсковой армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, как сообщается, ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецком и Луганской областью.
"С начала вторжения россия лишь изредка сохраняла незадействованную группировку размером с армию, которая могла бы составить основу для нового крупного наступательного удара. Учитывая, что дивизии 25-й общевойсковой армии, очевидно, разворачиваются частями для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно", - сказано в отчете МО Британии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны отбили атаки россиян южнее Новодаровки - спикер Генштаба