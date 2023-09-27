Сили оборони відбили атаки росіян південніше Новодарівки - речник Генштабу

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"На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаки противника у районі південніше Новодарівки Запорізької області. На Мелітопольському оборонці Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - сказав Ковальчук.

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Сили оборони, з його слів, продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"На Авдіївському напрямку наші оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєвєрне Донецької області. На Мар'їнському ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - зазначив Ковальчук.

На Шахтарському напрямку, за його словами, захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

"На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - повідомив Ковальчук.

Загалом протягом минулої доби, з його слів, сталося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Днем раніше Сили оборони відбили п'ять атак росіян у районі Кліщіївки.