Сили оборони відбили п'ять атак росіян у районі Кліщіївки - речник Генштабу

Деталі

На Бахмутському напрямку українські воїни, з його слів, "успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки".

Разом з тим, як повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук, на Мелітопольському напрямку Сили оборони "продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога".

Загалом впродовж минулої доби, як вказано, відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах, уточнив речник Генштабу.

Доповнення

Сили оборони відбили атаки росіян у районах Авдіївки та Мар'їнки.