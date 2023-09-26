Силы обороны отбили пять атак россиян в районе Клещеевки - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Силы обороны Украины отразили пять атак российских войск в районе Клещеевки в Донецкой области, сообщил во вторник спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, комментарий которого обнародовал Military Media Center, пишет УНН.
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На Бахмутском направлении украинские воины, по его словам, "успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки".
Вместе с тем, как сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук, на Мелитопольском направлении Силы обороны "продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага".
Всего за прошедшие сутки, как указано, произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам, уточнил спикер Генштаба.
Дополнение
Силы обороны отбили атаки россиян в районах Авдеевки и Марьинки.