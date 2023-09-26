Сили оборони відбили атаки росіян у районах Авдіївки та Мар'їнки - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах Авдіївки та Мар'їнки у Донецькій області, повідомив у вівторок речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, коментар якого оприлюднив Military Media Center, пише УНН.
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Сили оборони, як вказано, продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Як повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук, "на Авдіївському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного".
Також, як зазначається, "противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, де протягом минулої доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій".
"Окрім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав", - зазначив Ковальчук.
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