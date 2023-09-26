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Силы обороны отбили атаки россиян в районах Авдеевки и Марьинки - спикер Генштаба

Силы обороны отбили атаки россиян в районах Авдеевки и Марьинки - спикер Генштаба

Киев • УНН

 • 151676 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, сообщил во вторник спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, комментарий которого обнародовал Military Media Center, пишет УНН.

Детали

Силы обороны, как указано, продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук, "на Авдеевском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районах Авдеевки и Северного".

Также, как отмечается, "противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, где в течение минувших суток совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций".

"Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел", - отметил Ковальчук.

Напомним

Президент Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении ВСУ до конца года.

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