Силы обороны отбили атаки россиян южнее Новодаровки - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районе южнее Новодаровки Запорожской области, сообщил в среду спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Запорожском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области. На Мелитопольском защитники Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага", - сказал Ковальчук.
Детали
Силы обороны, по его словам, продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях.
"На Авдеевском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области. На Марьинском враг вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, где в течение минувших суток совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - отметил Ковальчук.
На Шахтерском направлении, по его словам, защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.
"На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных действий не вел. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сообщил Ковальчук.
Всего за прошедшие сутки, по его словам, произошло 26 боевых столкновений.
Напомним
Днем ранее Силы обороны отбили пять атак россиян в районе Клещеевки.