рф уже развернула 25-ю армию, которую планировала вывести из резерва в зимний период - Евлаш
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. россия уже развернула вдоль линии соприкосновения на Лиманско-Купянском направлении 25-ю армию, которую планировала вывести из резерва в зимний период. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Эта армия состоит из 12 тыс. военнослужащих вс рф. Эта армия новосформированная, собиралась в течение последнего года из разного контингента. Это и мобилизованные, и бывшие представители разбитых подразделений, которые ранее подверглись мощному поражению Силами обороны на Восточном направлении. Сейчас она уже развернулась вдоль линии соприкосновения на Лиманско-Купянском направлении», - рассказал Евлаш.
Евлаш отметил, что 25 армия россии состоит из мотострелковых подразделений, артиллерийских, танковых войск, однако она оснащена преимущественно старой техникой.
«В этом подразделении есть проблемы, они комплектуются за счет того вооружения, которое было расконсервировано, снято с хранения и приведено наскоро до минимального боевого состояния…Эта армия планировалась для привлечения на зимний период, однако из-за нехватки личного состава они уже вводят ее», - сказал Евлаш.
Дополнение
Ранее министерство обороны Великобритании в отчете на основе разведданных указало, что россия вводит в войну против Украины свою новую 25-ю общевойсковую армию - очевидно, частями.