россияне привлекли на Луганщину резервную 25-ю армию рф
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Противник привлек на Луганщину резервную 25-ю армию рф, которая пытается попытаться как-то улучшить свои позиции. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Недели три назад была ротация, зашло новое подразделение из российской федерации – 25-я армия зашла. Перед этим забрасывали 42-ю, ее ребята уничтожали, после чего она вышла. Сейчас зашла 25-я и опять же пытается попытаться как-то улучшить свои позиции», - рассказал Лысогор.
Дополнение
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что россия уже развернула вдоль линии соприкосновения на Лиманско-Купянском направлении 25-ю армию, которую планировала вывести из резерва в зимний период.
Ранее министерство обороны Великобритании в отчете на основе разведданных указало, что россия вводит в войну против Украины свою новую 25-ю общевойсковую армию - очевидно, частями.