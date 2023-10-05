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росіяни сім разів за добу намагалися піти в прорив поблизу Макіївки - ОВА

Київ • УНН

 • 394409 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Луганській області з Макіївки евакуювали чотирьох жителів, російські війська за минулу добу ще сім разів намагалися піти в прорив поблизу цього села, повідомив у четвер голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Цитата

"З-під обстрілів до Краматорська вчора наші поліцейські допомогли виїхати чотирьом мешканцям Макіївки. (...) Уже декілька днів поспіль росіяни шукають слабке місце в нашій обороні якраз поблизу Макіївки. Українські військові відбивають усі атаки ворога. Так, позавчора – одинадцять, вчора – ще сім. Нищать й особовий склад росіян, й їхні танки. Тож, залишатися в селі вкрай небезпечно", - зазначив Лисогор, слова якого наводять у Луганській ОВА у Facebook.

Деталі

Днями, з його слів, там зазнали руйнацій три будинки та сільськогосподарська техніка господарів. Люди не постраждали.

"Макіївка, разом із Невським та Білогорівкою, потерпає від щоденних артилерійських та мінометних обстрілів росіян", - вказав Лисогор.

Тим, хто залишився в деокупованих населених пунктах, з його слів, учора завезли та роздали 500 буханок хліба.

"Слід також додати, що авіаційних ударів упродовж доби зазнали Куземівка, Новоселівське та Білогорівка", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

Як повідомлялося, росіяни залучили на Луганщину резервну 25-ту армію рф.

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