росіяни сім разів за добу намагалися піти в прорив поблизу Макіївки - ОВА

Цитата

"З-під обстрілів до Краматорська вчора наші поліцейські допомогли виїхати чотирьом мешканцям Макіївки. (...) Уже декілька днів поспіль росіяни шукають слабке місце в нашій обороні якраз поблизу Макіївки. Українські військові відбивають усі атаки ворога. Так, позавчора – одинадцять, вчора – ще сім. Нищать й особовий склад росіян, й їхні танки. Тож, залишатися в селі вкрай небезпечно", - зазначив Лисогор, слова якого наводять у Луганській ОВА у Facebook.

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Днями, з його слів, там зазнали руйнацій три будинки та сільськогосподарська техніка господарів. Люди не постраждали.

"Макіївка, разом із Невським та Білогорівкою, потерпає від щоденних артилерійських та мінометних обстрілів росіян", - вказав Лисогор.

Тим, хто залишився в деокупованих населених пунктах, з його слів, учора завезли та роздали 500 буханок хліба.

"Слід також додати, що авіаційних ударів упродовж доби зазнали Куземівка, Новоселівське та Білогорівка", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

Як повідомлялося, росіяни залучили на Луганщину резервну 25-ту армію рф.