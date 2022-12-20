россияне будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света – Шмыгаль

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«Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому мы должны готовиться к новым атакам, - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.

«Местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние. Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян, - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры. Сегодня ожидается включение оборудования, которое позволит заживить больше потребителей.

Глава Укрэнерго рассказал, что нужно для восстановления повреждений энергосети Украины.