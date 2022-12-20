росіяни робитимуть усе, щоб до Нового року залишити українців без світла – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські окупанти робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо.
«Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян», - сказав Шмигаль.
Доповнення
В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Сьогодні очікується включення обладнання, яке дозволить заживити більше споживачів.
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