россияне ранили еще троих гражданских в Бахмуте

Цитата

«За 30 ноября россияне ранили 3 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте», - написал Кириленко.

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Детали

С 24 февраля россияне убили 1235 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2665.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Оккупанты за 29 ноября убили в Донецкой области пятерых мирных жителей, ранили – еще 15.