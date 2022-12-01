россияне ранили еще троих гражданских в Бахмуте
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российские оккупанты за 30 ноября ранили в Донецкой области троих мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
Цитата
«За 30 ноября россияне ранили 3 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте», - написал Кириленко.
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Детали
С 24 февраля россияне убили 1235 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2665.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Оккупанты за 29 ноября убили в Донецкой области пятерых мирных жителей, ранили – еще 15.