росіяни поранили ще трьох цивільних у Бахмуті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські окупанти за 30 листопада поранили у Донецькій області трьох мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
Цитата
«За 30 листопада росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині - у Бахмуті», - написав Кириленко.
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Деталі
З 24 лютого росіяни вбили 1235 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2665.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Окупанти за 29 листопада вбили у Донецькій області п'ятьох мирних жителів, поранили - ще 15.