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15 марта, 19:03 • 113093 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160477 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134235 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126997 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110817 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104482 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Россияне поддерживают идею открытия памятника Владимиру в Москве

Россияне поддерживают идею открытия памятника Владимиру в Москве

Киев • УНН

 • 13515 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Большая половина россиян положительно относится к установлению памятника киевскому князю Владимиру в Москве и считают такой монумент символом истории и единства народов. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает УНН.

"Открытие памятника князю Владимиру в Москве положительно воспринимается большинством россиян (55%), негативное отношение выразили лишь 4%, еще 5% не смогли дать какого оценочного суждения, а 36% не слышали об этом", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

29% опрошенных воспринимают памятник как символ единства народов, проживающих в России, 26% видят в его установке "актуализацию истории страны", еще 21% считают памятник символом исторической преемственности России и Киевской Руси.

"Открытие памятника в День народного единства символично. Установка памятника Святому князю Владимиру воспринимается россиянами не просто как увековечение памяти известной исторической личности - образ Святого князя Владимира является олицетворением духовного сплочения народа", - отметили в ВЦИОМ.

Социологи также отмечают, что больше всего памятник нравится пожилым людям, а меньше всего - тем, кому от 18 до 24 лет.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин открыл памятник Великому князю Киевскому Владимиру в Москве вблизи Кремля.

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