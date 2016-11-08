Россияне поддерживают идею открытия памятника Владимиру в Москве

"Открытие памятника князю Владимиру в Москве положительно воспринимается большинством россиян (55%), негативное отношение выразили лишь 4%, еще 5% не смогли дать какого оценочного суждения, а 36% не слышали об этом", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

29% опрошенных воспринимают памятник как символ единства народов, проживающих в России, 26% видят в его установке "актуализацию истории страны", еще 21% считают памятник символом исторической преемственности России и Киевской Руси.

"Открытие памятника в День народного единства символично. Установка памятника Святому князю Владимиру воспринимается россиянами не просто как увековечение памяти известной исторической личности - образ Святого князя Владимира является олицетворением духовного сплочения народа", - отметили в ВЦИОМ.

Социологи также отмечают, что больше всего памятник нравится пожилым людям, а меньше всего - тем, кому от 18 до 24 лет.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин открыл памятник Великому князю Киевскому Владимиру в Москве вблизи Кремля.