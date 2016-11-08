Росіяни підтримують ідею відкриття пам'ятника Володимиру в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Більша половина росіян позитивно ставиться до встановлення пам'ятника київському князю Володимиру в Москві і вважають такий монумент символом історії та єдності народів. Про це свідчить соцопитування, проведене Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), передає УНН.
“Відкриття пам’ятника князю Володимиру в Москві позитивно сприймається більшістю росіян (55%), негативне ставлення висловили лише 4%, ще 5% не змогли дати якогось оціночного судження, а 36% не чули про подію”, — йдеться у повідомленні ВЦВГД.
29% опитаних сприймають пам’ятник як символ єдності народів, що проживають у Росії, 26% бачать в його установці “актуалізацію історії країни”, ще 21% вважає пам’ятник символом історичної спадкоємності Росії та Київської Русі.
“Відкриття пам’ятника в День народної єдності символічно. Установка пам’ятника Святому князю Володимиру сприймається росіянами не просто як увічнення пам’яті відомої історичної особистості — образ Святого князя Володимира є уособленням духовного згуртування народу”, — зазначили у ВЦВГД.
Соціологи також відзначають, що найбільше пам’ятник подобається літнім людям, а найменше — тим, кому від 18 до 24 років.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін відкрив пам’ятник Великому князеві Київському Володимиру у Москві поблизу Кремля.