Россияне перевели в горячее состояние 4 и 5 блоки Запорожской АЭС - Госатом

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«На сегодня на Запорожской АЭС в соответствии с условиями лицензии все 6 энергоблоков должны находиться в холодном состоянии. Зато в нарушение условий лицензии Госатомрегулирования оккупанты перевели энергоблоки №4 и 5 в горячее состояние, то есть разогрели их до номинальных параметров. Кроме того, оккупанты намерены собрать энергоблок №3 ЗАЭС, который сейчас разобран и находится в ремонте. Это опасно», – отметил Кориков.

Детали

Он уточнил, что сборка реактора энергоблока №3 противоречит условиям лицензии безопасной эксплуатации, которая предусматривает, что энергоблок №3 в холодном состоянии должен быть для ремонта.

«У нас отсутствует информация по соблюдению условий безопасной эксплуатации в остановленном состоянии энергоблока номер 3. Напомню, что энергоблок №3, так же как и все остальные блоки, загружен облученным ядерным топливом, и должны выполняться соответствующие регламентные испытания и проверки системы оборудования, которые должны обеспечиваться в работоспособном состоянии и даже в состоянии холодной остановки», — сказал руководитель Госатома.

По его данным, нет информации о проведении некоторых видов работ, которые должны проводиться в установленном порядке. Кориков добавил, что на ЗАЭС нет достаточного количества квалифицированных специалистов, которые способны качественно выполнить как сборку реактора, так и провести контроль качества этой сборки.

«По нашей информации, оккупанты нанимают на работу, в связи с недостаточным количеством квалифицированного персонала, из местных коллаборантов, а также работников атомных станций России, которые не имеют соответствующих знаний, опыта, специальности и навыков. Нет соответствующего количества и надлежащего качества уплотнительных материалов…Без исключения, все что делают оккупанты на ЗАЭС – это безответственно и непредсказуемо», – рассказал Кориков.

Дополнение

Он подчеркнул, что сборка реактора №3 опасна также и тем, что уменьшается время до возможного перевода реактора установки в критическое состояние, что актуализирует риски радиационной аварии с выбросом радиации за пределы промышленной площадки ЗАЭС.

В настоящее время, по его словам, система радиационного мониторинга на промышленной площадке ЗАЭС неработоспособна, и узнать вовремя о радиационном инциденте трудно.

Кориков добавил, что сейчас на станции находится постоянная миссия МАГАТЭ, впрочем оккупанты не предоставляют ей полной информации в соответствии с запросами и полного доступа, что дает возможность оккупантам манипулировать и вводить в заблуждение членов миссии о состоянии и безопасности станции.

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