Росіяни перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки Запорізької АЕС — Держатом

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Окупанти перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки ЗАЕС. Крім того, вони мають намір зібрати енергоблок №3, який знаходиться у стані ремонту. Це дуже небезпечно, наголосив в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, передає УНН.