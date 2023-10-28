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Росіяни перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки Запорізької АЕС — Держатом

Київ • УНН

 • 116679 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Окупанти перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки ЗАЕС. Крім того, вони мають намір зібрати енергоблок №3, який знаходиться у стані ремонту. Це дуже небезпечно, наголосив в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, передає УНН.

Росіяни перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки Запорізької АЕС — Держатом

Цитата

«На сьогодні на Запорізькій АЕС відповідно до умов ліцензії всі 6 енергоблоків мають перебувати в холодному стані. Натомість в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання окупанти перевели енергоблоки №4 та 5 в гарячий стан, тобто розігріли їх до номінальних параметрів. Окрім того, окупанти мають намір зібрати енергоблок №3 ЗАЕС, який наразі розібраний і знаходиться у ремонті. Це небезпечно», – наголосив Коріков.

Деталі

Він уточнив, що збирання реактора енергоблока №3 суперечить умовам ліцензії безпечної експлуатації, яка передбачає, що енергоблок №3 в холодному стані має бути для ремонту.

«У нас відсутня інформація щодо дотримання умов безпечної експлуатації в зупиненому стані енергоблока номер 3. Нагадаю, що енергоблок №3, так само як і всі інші блоки, завантажений опроміненим ядерним паливом, і мають виконуватися відповідні регламентні випробування і перевірки системи обладнання, які мають забезпечуватися в працездатному стані і навіть у стані холодної зупинки», — сказав керівник Держатому.

За його даними, немає інформації про проведення деяких видів робіт, які мають проводитися в установленому порядку. Коріков додав, що на ЗАЕС немає достатньої кількості кваліфікованих фахівців, які здатні якісно виконати як збірку реактора, так і провести контроль якості цієї збірки.

«За нашою інформацією, окупанти наймають на роботу, у зв’язку з недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу, з місцевих колаборантів, а також працівників атомних станцій Росії, які не мають відповідних знань, досвіду, фаху та навичок.

Немає відповідної кількості і належної якості ущільнюючих матеріалів…Без виключення, все що роблять окупант на ЗАЕС – це безвідповідально і непередбачувано», – розповів Коріков.

Доповнення

Він наголосив, що збірка реактора №3 небезпечна також і тим, що зменшується час до можливого переведення реактора установки в критичний стан, що актуалізує ризики радіаційної аварії з викидом радіації за межі промислового майданчика ЗАЕС.

Наразі, за його словами, система радіаційного моніторингу на промисловому майданчику ЗАЕС непрацездатна, і дізнатися вчасно про радіаційний інцидент важко.

Коріков додав, що наразі на станції перебуває постійна місія МАГАТЕ, втім окупанти не надають їй повної інформації відповідно запитів та повного доступу, що дає можливість окупантам маніпулювати і вводити в оману членів місії щодо стану та безпеки станції.

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