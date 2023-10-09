Українська розвідка тричі намагалась звільнити ЗАЕС від окупантів - Буданов

Деталі

Зазначається, що з​​окрема, у серпні 2022 року бійці розвідки перетнули на човнах Каховське водосховище в районі Енергодару. Метою операції було створення плацдарму на лівому березі. На момент операції російські окупанти мали намір під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Тоді б кремль міг забезпечити електроенергією тимчасово окупований південь України та Крим.

На думку командира, чий підрозділ проводив спецоперацію, їм не вистачило артилерійської підтримки. Пробувши на лівому березі Дніпра пів дня, спецпризначенці вимушено відступили під тиском сил противника, що переважали.

Після цього бійці ГУР ще двічі намагалася висадитися на лівому березі, проте безуспішно. Як повідомляється, у спецопераціях було залучено кілька сотень людей, зокрема представників Іноземного легіону. Під час третьої висадки ГУР російські окупанти підвели до берега важку військову техніку, зокрема танки. Тому українські розвідники не змогли закріпитися.

Водночас окупанти не наважилися під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, в тому числі завдяки спецопераціям ГУР, а також роботі таємної агентури розвідки.

Доповнення

Російські окупанти на Запорізькій АЕС знову перевели четвертий блок у стан гарячого зупину після ремонту, який тривав кілька тижнів. Недотримання загарбниками вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків АЕС збільшує ймовірність радіаційної аварії, заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.