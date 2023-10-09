Украинская разведка трижды пыталась освободить ЗАЭС от оккупантов - Буданов.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. ГУР трижды пыталось освободить Запорожскую атомную электростанцию от россиян, но пока безрезультатно. Об этом рассказал в интервью NV начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в частности, в августе 2022 года бойцы разведки пересекли на лодках Каховское водохранилище в районе Энергодара. Целью операции было создание плацдарма на левом берегу. На момент операции российские оккупанты намеревались подсоединить ЗАЭС к своей энергосистеме. Тогда бы кремль мог обеспечить электроэнергией временно оккупированный юг Украины и Крым.
По мнению командира, чье подразделение проводило спецоперацию, им не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра полдня, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил противника.
После этого бойцы ГУР еще дважды пыталась высадиться на левом берегу, однако безуспешно. Как сообщается, в спецоперациях было привлечено несколько сотен человек, в том числе представителей иностранного легиона. Во время третьей высадки ГУР российские оккупанты подвели к берегу тяжелую военную технику, в том числе танки. Поэтому украинские разведчики не смогли закрепиться.
В то же время оккупанты не решились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, в том числе благодаря спецоперациям ГУР, а также работе тайной агентуры разведки.
Дополнение
Российские оккупанты на Запорожской АЭС снова перевели четвертый блок в состояние горячей остановки после ремонта, который длился несколько недель. Несоблюдение захватчиками требований лицензии Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков АЭС увеличивает вероятность радиационной аварии, заявил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.