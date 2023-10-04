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На окупованій ЗАЕС перевели четвертий блок у гарячий зупин. Це збільшує ймовірність радіаційної аварії - Енергоатом

На окупованій ЗАЕС перевели четвертий блок у гарячий зупин. Це збільшує ймовірність радіаційної аварії - Енергоатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські окупанти на Запорізькій АЕС знову перевели четвертий блок у стан гарячого зупину після ремонту, який тривав кілька тижнів. Недотримання загарбниками вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків АЕС збільшує ймовірність радіаційної аварії, заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вивели енергоблок №4 зі стану «холодний зупин» у стан «гарячий зупин». Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з «гарячого» стану в «холодний».

Цитата

«Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії», – наголосив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Він нагадав, що виконання ліцензійних вимог експлуатації атомних енергоблоків є запорукою безпечної експлуатації АЕС, а це безпека персоналу, населення та довкілля.

І додав, що «ліцензійні вимоги ґрунтуються не тільки на положеннях правил та норм, що діють в Україні, а ще й враховують багаторічний вітчизняний та міжнародний досвід експлуатації атомних станцій».

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Як повідомляється, відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року були внесені зміни, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані «холодний зупин». Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан «гарячий зупин» – заборонено.

«Такі вимоги до експлуатації енергоблоків ЗАЕС були висунуті через відсутність своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції. Але фейкова адміністрація нехтує не тільки законними вимогами легітимного оператора – Енергоатома – та регулятора, а й здоровим глуздом», – наголосив очільник Енергоатома.

Доповнення

В Енергоатомі нагадали, що такі дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників «розігріти» енергоблок №6. Крім того, його переведення в «гарячий» стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища, вказали в Енергоатомі.

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