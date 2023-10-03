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МАГАТЕ провела ротацію своїх представників на ЗАЕС - Гроссі

МАГАТЕ провела ротацію своїх представників на ЗАЕС - Гроссі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Запорізькій АЕС було проведено ротацію представників МАГАТЕ. Про це повідомив голова агентства Рафаель Гроссі у Х, пише УНН.

Цитата 

Гроссі зазначив, що у вівторок 3 жовтня відбулась ротація представників місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Місія агентства перебуває на АЕС вже протягом року. 

“Ми продовжуємо важливу роботу для забезпечення його безпеки та захисту. Тепер виконуємо наші місії самостійно та з повною потужністю. Я дякую всім країнам, чий внесок робить це можливим”, - зазначив голова МАГАТЕ. 

Доповнення

Присутність місій МАГАТЕ на українських АЕС має бути гарантією дотримання правил ядерної і радіаційної безпеки. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі у Відні в межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, повідомляє Міненерго. 

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