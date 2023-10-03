МАГАТЭ провела ротацию своих представителей на ЗАЭС - Гросси
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На Запорожской АЭС была проведена ротация представителей МАГАТЭ. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси в Х, пишет УНН.
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Гросси отметил, что во вторник 3 октября состоялась ротация представителей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Миссия агентства находится на АЭС уже в течение года.
“Мы продолжаем важную работу для обеспечения его безопасности и защиты. Теперь выполняем наши миссии самостоятельно и с полной мощностью. Я благодарю все страны, чей вклад делает это возможным”, - отметил глава МАГАТЭ.
Дополнение
Присутствие миссий МАГАТЭ на украинских АЭС должно быть гарантией соблюдения правил ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Вене в рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает Минэнерго.