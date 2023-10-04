На оккупированной ЗАЭС перевели четвертый блок в горячую остановку. Это увеличивает вероятность радиационной аварии - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты на Запорожской АЭС снова перевели четвертый блок в состояние горячей остановки после ремонта, который длился несколько недель. Несоблюдение захватчиками требований лицензии Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков АЭС увеличивает вероятность радиационной аварии, заявил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Отмечается, что российские захватчики на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вывели энергоблок №4 из состояния «холодный останов» в состояние «горячий останов». Зато энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из «горячего» состояния в «холодное».
Цитата
«Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии», – отметил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.
Он напомнил, что выполнение лицензионных требований эксплуатации атомных энергоблоков является залогом безопасной эксплуатации АЭС, а это безопасность персонала, населения и окружающей среды.
И добавил, что «лицензионные требования основываются не только на положениях правил и норм, действующих в Украине, но и учитывают многолетний отечественный и международный опыт эксплуатации атомных станций».
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Как сообщается, в соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии «холодной остановки». Перевод энергоблоков в более опасное состояние «горячий останов» – запрещен.
«Такие требования к эксплуатации энергоблоков ЗАЭС были выдвинуты из-за отсутствия своевременного и качественного технического обслуживания и необходимых текущих ремонтов оборудования в течение всего времени оккупации станции. Но фейковая администрация пренебрегает не только законными требованиями легитимного оператора – Энергоатома – и регулятора, но и здравым смыслом», – отметил глава Энергоатома.
Дополнение
В Энергоатоме напомнили, что такие действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на энергоблоке №4 в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя (воды) из первого во второй контур, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.
Аналогичная ситуация произошла и при попытке захватчиков «разогреть» энергоблок №6. Кроме того, его перевод в «горячее» состояние повлекло значительное увеличение количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный вред для персонала, населения и окружающей среды, указали в Энергоатоме.