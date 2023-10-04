На оккупированной ЗАЭС перевели четвертый блок в горячую остановку. Это увеличивает вероятность радиационной аварии - Энергоатом

Детали

Отмечается, что российские захватчики на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вывели энергоблок №4 из состояния «холодный останов» в состояние «горячий останов». Зато энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из «горячего» состояния в «холодное».

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«Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии», – отметил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Он напомнил, что выполнение лицензионных требований эксплуатации атомных энергоблоков является залогом безопасной эксплуатации АЭС, а это безопасность персонала, населения и окружающей среды.

И добавил, что «лицензионные требования основываются не только на положениях правил и норм, действующих в Украине, но и учитывают многолетний отечественный и международный опыт эксплуатации атомных станций».

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Как сообщается, в соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии «холодной остановки». Перевод энергоблоков в более опасное состояние «горячий останов» – запрещен.

«Такие требования к эксплуатации энергоблоков ЗАЭС были выдвинуты из-за отсутствия своевременного и качественного технического обслуживания и необходимых текущих ремонтов оборудования в течение всего времени оккупации станции. Но фейковая администрация пренебрегает не только законными требованиями легитимного оператора – Энергоатома – и регулятора, но и здравым смыслом», – отметил глава Энергоатома.

Дополнение

В Энергоатоме напомнили, что такие действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на энергоблоке №4 в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя (воды) из первого во второй контур, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Аналогичная ситуация произошла и при попытке захватчиков «разогреть» энергоблок №6. Кроме того, его перевод в «горячее» состояние повлекло значительное увеличение количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный вред для персонала, населения и окружающей среды, указали в Энергоатоме.