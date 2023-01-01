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россияне обстреляли Донецкую область с в новогоднюю ночь: в ОВА показали фото новых ударов

Киев • УНН

 • 536354 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Российские войска обстреляли Донецкую область в новогоднюю ночь, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Даже в новогоднюю ночь россияне продолжали стрелять на разных участках фронта", – сообщил Кириленко.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация на утро такова:

  • На Волновахском направлении под огонь попал Угледар и окрестности города - без жертв.
  • На Донецком направлении накануне произошел обстрел частного сектора Курахово, а уже после полуночи россияне дважды обстреляли Авдеевку из "Градов" - никто не пострадал.
  • На Горловском направлении обстрела подвергся Торецк - повреждено 8 домов, информация о пострадавших не поступала.
  • Также вчера снаряд прилетел к Алексеево-Дружковке Дружковской громады – снаряд не разорвался, разрушений и жертв нет.

Дополнение

Российские оккупанты за 31 декабря ранили еще одного мирного жителя Донецкой области.

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