россияне обстреляли Донецкую область с в новогоднюю ночь: в ОВА показали фото новых ударов

Цитата

"Даже в новогоднюю ночь россияне продолжали стрелять на разных участках фронта", – сообщил Кириленко.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация на утро такова:





На Волновахском направлении под огонь попал Угледар и окрестности города - без жертв.

направлении под огонь попал Угледар и окрестности города - без жертв. На Донецком направлении накануне произошел обстрел частного сектора Курахово, а уже после полуночи россияне дважды обстреляли Авдеевку из "Градов" - никто не пострадал.

направлении накануне произошел обстрел частного сектора Курахово, а уже после полуночи россияне дважды обстреляли Авдеевку из "Градов" - никто не пострадал. На Горловском направлении обстрела подвергся Торецк - повреждено 8 домов, информация о пострадавших не поступала.

направлении обстрела подвергся Торецк - повреждено 8 домов, информация о пострадавших не поступала. Также вчера снаряд прилетел к Алексеево-Дружковке Дружковской громады – снаряд не разорвался, разрушений и жертв нет.

громады – снаряд не разорвался, разрушений и жертв нет.

Дополнение

Российские оккупанты за 31 декабря ранили еще одного мирного жителя Донецкой области.