Донеччина: росіяни поранили ще одного цивільного
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Російські окупанти за 31 грудня поранили ще одного мирного жителя Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у неділю, 1 січня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 31 грудня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччині - у Дальньому", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1285 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2803.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Після деокупації у чотирьох областях виявили 1116 тіл цивільних.