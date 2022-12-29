Після деокупації у чотирьох областях виявили 1116 тіл цивільних - поліція

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«З початку деокупаційних заходів поліції у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб», - розповів Сергєєв.

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В ООН підтвердили загибель уже понад 6,8 тис. цивільних в Україні з початку повномасштабної війни.