Після деокупації у чотирьох областях виявили 1116 тіл цивільних - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. Про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, якого цитує пресслужба, передає УНН.
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«З початку деокупаційних заходів поліції у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб», - розповів Сергєєв.
Доповнення
В ООН підтвердили загибель уже понад 6,8 тис. цивільних в Україні з початку повномасштабної війни.