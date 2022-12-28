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В ООН підтвердили загибель понад 6,8 тис. цивільних в Україні з початку повномасштабної війни

В ООН підтвердили загибель понад 6,8 тис. цивільних в Україні з початку повномасштабної війни

Київ • УНН

 • 333694 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало загибель 6 884 цивільних осіб в Україні та поранення 10 947 через російську агресію. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані, які опублікувала організація.

Цитата

«З 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 26 грудня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 випадок загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 6 884 загиблих і 10 947 поранених», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що з 6 884 загиблих: 2719 чоловіків, 1832 жінки, 175 дівчат і 216 хлопчиків, а також 38 дітей і 1904 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

З 10 947 поранених 2364 чоловіки, 1709 жінок, 229 дівчат і 318 хлопчиків, а також 253 дитини і 6074 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

В організації зазначають, що на території, яка контролюється Урядом: 7579 випадків (3569 загиблих і 4010 поранених). На території, яка контролюється збройними силами російської федерації та пов’язаними з нею озброєними групами: 2116 випадків (483 загиблих і 1633 поранених).

В інших областях України (м. Київ, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській та Житомирській областях) у місцях, які перебували під контролем Уряду на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 8136 випадків (2832 загиблих та 5304 поранених).

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари», - йдеться в повідомленні.

УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це відноситься, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожої атаки троє людей отримали поранення.

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