Донеччина: армія рф поранила ще трьох мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожої атаки троє людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Цитата
"За 27 грудня росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині - у Бахмуті", - ідеться у повідомленні Кириленка у Telegram.
Деталі
Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинув 1281 цивільний, ще 2799 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
В окупованій Макіївці вночі 27 грудня сталося страшне вбивство 8 людей, у тому числі чотирьох дітей.
Російські війська впродовж ночі 27 грудня здійснювали поодинокі обстріли на різних ділянках лінії фронту Донеччини. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення, також є руйнування.