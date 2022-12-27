Окупанти вночі обстрілювали Донеччину на різних ділянках фронту: в ОВА показали наслідки атак

Деталі

За словами Кириленка, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку вночі під вогнем опинилося Острівське Курахівської громади - пошкоджено заклад культури, крамницю та 5 приватних будинків. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів - без жертв, обсяги руйнувань встановлюються.

вночі під вогнем опинилося Острівське Курахівської громади - пошкоджено заклад культури, крамницю та 5 приватних будинків. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів - без жертв, обсяги руйнувань встановлюються.

На Горлівському напрямку 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. У Бахмуті пошкоджено крамницю, у Часовому Яру - гараж.

1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. У Бахмуті пошкоджено крамницю, у Часовому Яру - гараж.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли на околицях Сіверської громади, також були прильоти по Торському і Зарічному Лиманської громади. Без постраждалих.

зафіксовано обстріли на околицях Сіверської громади, також були прильоти по Торському і Зарічному Лиманської громади. Без постраждалих.

Доповнення

Російські війська за 26 грудня у Донецькій області поранили ще двох цивільних.