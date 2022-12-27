Окупанти вночі обстрілювали Донеччину на різних ділянках фронту: в ОВА показали наслідки атак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російські війська впродовж ночі здійснювали поодинокі обстріли на різних ділянках лінії фронту Донеччини. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення, також є руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок, 27 грудня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
За словами Кириленка, ситуація в регіоні така:
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- На Донецькому напрямку вночі під вогнем опинилося Острівське Курахівської громади - пошкоджено заклад культури, крамницю та 5 приватних будинків. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів - без жертв, обсяги руйнувань встановлюються.
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- На Горлівському напрямку 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. У Бахмуті пошкоджено крамницю, у Часовому Яру - гараж.
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- На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли на околицях Сіверської громади, також були прильоти по Торському і Зарічному Лиманської громади. Без постраждалих.
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Доповнення
Російські війська за 26 грудня у Донецькій області поранили ще двох цивільних.