росіяни поранили ще двох мирних жителів Донеччини

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"За 26 грудня стало відомо про 2 цивільних на Донеччині, поранених росіянами: у Великій Новосілці та Іванівському", - повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Ніч на 26 грудня у Донецькій області минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила.