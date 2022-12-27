росіяни поранили ще двох мирних жителів Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російські війська за 26 грудня у Донецькій області поранили ще двох цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок, 27 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За 26 грудня стало відомо про 2 цивільних на Донеччині, поранених росіянами: у Великій Новосілці та Іванівському", - повідомив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Ніч на 26 грудня у Донецькій області минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила.