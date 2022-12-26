Ніч на Донеччині минула відносно спокійно - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Окупаційні війська рф минулої доби продовжували гатити по Донеччині, хоч ніч минула відносно спокійно. Утім, внаслідок ворожої атаки в селі Новоукраїнка зруйновано житловий будинок. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНН.
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«Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила», - заявив Кириленко в Телеграм.
Деталі
За словами очільника регіону, ситуація на Донеччині така:
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- На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар та Новоукраїнка - у другій пошкоджено будинок.
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- На Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли у Мар'їнці та Красногорівці - наслідки уточнюють.
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- На Горлівському напрямку гучно було на околицях Часовоярської та Соледарської громад.
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Доповнення
Російські окупанти за 25 грудня поранили у Донецькій області двох цивільних.