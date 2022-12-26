Ніч на Донеччині минула відносно спокійно - голова ОВА

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«Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила», - заявив Кириленко в Телеграм.



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За словами очільника регіону, ситуація на Донеччині така:





На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар та Новоукраїнка - у другій пошкоджено будинок.

під обстріли потрапили Вугледар та Новоукраїнка - у другій пошкоджено будинок.

На Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли у Мар'їнці та Красногорівці - наслідки уточнюють.

найбільш активно росіяни стріляли у Мар'їнці та Красногорівці - наслідки уточнюють.

На Горлівському напрямку гучно було на околицях Часовоярської та Соледарської громад.

гучно було на околицях Часовоярської та Соледарської громад.

Доповнення

Російські окупанти за 25 грудня поранили у Донецькій області двох цивільних.