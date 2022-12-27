В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю з чотирма дітьми - Андрющенко

Цитата

"Вночі у окупованої Макіївці сталося страшне вбивство 8 людей, у тому числі чотирьох дітей. Зранку окупаційна поліція повідомила про розкриття по “гарчих слідах” та затримання начебто підозрюваного місцевого мешканця, який просто хотів вкрасти автівку. Але. Це відверта брехня та окупанти не кажуть купу деталей. Свідомо. По-перше, вбивство мало відверто націоналістичний характер. Вбита родина - ромської національності. По-друге, всі вбиті мають пульові поранення в голову з близької дистанції", - зазначив Андрющенко.

Деталі

Він наголосив, що "всі публічні джерела Макіївці повідомляли (фактично прямо називали), що злочин скоєно війьсковими". "Щодо “Вагнера” логічне припущення, але лише припущення", - зазначив він.

"Витративши майже ніч на мониторинг публічних джерел та роботи з інсайдерами з нашою командою можемо стверджувати, що дійсно вбивство мало місце та скоєно декільками нелюдьми у військовій формі. Однак, вже за багатим досвідом Маріуполя в окупації, росіяни як завжди покривають злочин росіян", - вказав Андрющенко.

Нагадаємо

Жителька деокупованого села на Херсонщині розповіла, як російські окупанти розстріляли її внука.