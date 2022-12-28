Донецкая область: армия рф ранила еще трех мирных жителей

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеской атаки три человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Цитата

"За 27 декабря россияне ранили 3 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте", - говорится в сообщении Кириленко в Telegram. 

Детали 

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погиб 1281 гражданский, еще 2799 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

В оккупированной Макеевке ночью 27 декабря произошло страшное убийство 8 человек, в том числе четырех детей. 

Российские войска в течение ночи 27 декабря совершали единичные обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области. По предварительной информации, один человек получил ранения, также есть разрушения. 

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