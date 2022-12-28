В ООН подтвердили гибель более 6,8 тыс. гражданских в Украине с начала полномасштабной войны

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«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до 26 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 831 случай гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 6 884 погибших и 10 947 раненых», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что из 6884 погибших: 2719 мужчин, 1832 женщины, 175 девушек и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1904 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Из 10 947 раненых 2364 мужчины, 1709 женщин, 229 девушек и 318 мальчиков, а также 253 ребенка и 6074 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

В организации отмечают, что на контролируемой Правительством территории: 7579 случаев (3569 погибших и 4010 раненых). На территории, которая контролируется вооруженными силами российской федерации и связанными с ней вооруженными группами: 2116 случаев (483 погибших и 1633 раненых).

В других областях Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Ивано-Франковская, Харьковская, Херсонская, Кировоградская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Хмельницкая, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская и Житомирской областях) в местах, находившихся под контролем Правительства на момент, когда произошли жертвы, зафиксировано 8136 случаев (2832 погибших и 5304 раненых).

«Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», - говорится в сообщении.

УВКПЧ ООН считает, что реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой и много сообщений все еще нуждаются в подтверждении.

«Это относится, например, к населенным пунктам Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.



