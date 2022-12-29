После деоккупации в четырех областях обнаружили 1116 тел гражданских - полиция

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«С начала деоккупационных мероприятий полиции в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях обнаружены тела 1116 гражданских лиц, из них 31 тело ребенка. За вчерашний день в Херсонской области обнаружены тела трех человек», – рассказал Сергеев.

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В ООН подтвердили гибель уже более 6,8 тыс. гражданских в Украине с начала полномасштабной войны.