Донецкая область: россияне ранили еще одного гражданского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Российские оккупанты за 31 декабря ранили еще одного мирного жителя Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.
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"За 31 декабря россияне ранили 1 мирного жителя Донецкой области - в Дальнем", - сообщил Кириленко.
Детали
С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1285 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2803.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
После деоккупации в четырех областях обнаружили 1116 тел гражданских.