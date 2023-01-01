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Донецкая область: россияне ранили еще одного гражданского

Донецкая область: россияне ранили еще одного гражданского

Киев • УНН

 • 444058 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Российские оккупанты за 31 декабря ранили еще одного мирного жителя Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 31 декабря россияне ранили 1 мирного жителя Донецкой области - в Дальнем", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1285 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2803.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

После деоккупации в четырех областях обнаружили 1116 тел гражданских.

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