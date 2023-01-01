росіяни обстріляли Донеччину у новорічну ніч: в ОВА показали фото нових ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Російські війська обстріляли Донеччину у новорічну ніч, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у неділю, 1 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Навіть у новорічну ніч росіяни продовжували стріляти на різних ділянках фронту", - повідомив Кириленко.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація на ранок така:
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- На Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар та околиці міста - без жертв.
- На Донецькому напрямку напередодні відбувся обстріл приватного сектора Курахового, а вже після опівночі росіяни двічі обстріляли Авдіївку з "Градів" - ніхто не постраждав.
- На Горлівському напрямку обстрілу зазнав Торецьк - пошкоджено 8 будинків, інформація про постраждалих не надходила.
- Також учора снаряд прилетів до Олексієво-Дружківки Дружківської громади - снаряд не розірвався, руйнувань та жертв немає.
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Доповнення
Російські окупанти за 31 грудня поранили ще одного мирного жителя Донецької області.