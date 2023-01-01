росіяни обстріляли Донеччину у новорічну ніч: в ОВА показали фото нових ударів

Цитата

"Навіть у новорічну ніч росіяни продовжували стріляти на різних ділянках фронту", - повідомив Кириленко.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ситуація на ранок така:





На Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар та околиці міста - без жертв.

напрямку під вогонь потрапив Вугледар та околиці міста - без жертв. На Донецькому напрямку напередодні відбувся обстріл приватного сектора Курахового, а вже після опівночі росіяни двічі обстріляли Авдіївку з "Градів" - ніхто не постраждав.

напрямку напередодні відбувся обстріл приватного сектора Курахового, а вже після опівночі росіяни двічі обстріляли Авдіївку з "Градів" - ніхто не постраждав. На Горлівському напрямку обстрілу зазнав Торецьк - пошкоджено 8 будинків, інформація про постраждалих не надходила.

напрямку обстрілу зазнав Торецьк - пошкоджено 8 будинків, інформація про постраждалих не надходила. Також учора снаряд прилетів до Олексієво-Дружківки Дружківської громади - снаряд не розірвався, руйнувань та жертв немає.

громади - снаряд не розірвався, руйнувань та жертв немає.

Доповнення

Російські окупанти за 31 грудня поранили ще одного мирного жителя Донецької області.