Россияне обещают принудительно вывезенным мариупольцам гражданство и гектар земли

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"Вот такие листовки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы россии. Теперь понятна уродливая логика путина. Сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры. Так чем это отличается от политики гитлера?

Нацисты в 1940-х тоже обещали хорошую жизнь, когда гнали людей на работу в Германию. Но сотни тысяч нашли там не золотые горы, а унижения, нечеловеческие издевательства или смерть. История вновь повторяется. Рашизм - это чума 21 века", — говорится в сообщении.

Напомним

По данным The Independent, российский диктатор владимир путин подписал указ о переселении принудительно депортированных украинцев в Сибирь и за Полярный круг.