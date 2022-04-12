Насильно депортованих у рф українців переселяють до Сибіру і за Полярне коло – The Independent
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російський диктатор Володимир Путін переселяє насильно депортованих українців до Сибіру і за Полярне коло. Як пише УНН з посиланням на The Independent, близько 100 тисяч людей вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх будинків.
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За даними видання, яке посилається на офіційні документи, Кремль підписав наказ про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 8850 км від їхніх будинків.
Зокрема, Москва запланувала відправку 11 398 осіб до Сибіру, 7 218 людей на Далекий Схід і 7 023 - на Північний Кавказ, включаючи також регіони Чечні, Інгушетії і Дагестану.
Крім того, Кремль змушував депортованих з Маріуполя українців підписати документи, в яких стверджується, що "українські війська обстрілювали їх місто".
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"Жителів портового міста Маріуполя просили підписати документи, в яких стверджувалося, що українські війська обстріляли їх місто. Підписантам говорили, що вони не можуть повернутися в Україну, оскільки зіткнуться з переслідуванням", — пише відомство.
Додамо
Як повідомляв УНН, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, окупанти примусово вивозять з тимчасово окупованих ворогом територій Донецької та Луганської областей жінок і дітей на територію Російської Федерації.
Омбудсмен повідомила про те, що російські окупанти примусово вивезли з України в рф більше 121 тисячі дітей.