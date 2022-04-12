Насильно депортированных в рф украинцев переселяют в Сибирь и за Полярный круг – The Independent
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин переселяет насильно депортированных украинцев в Сибирь и за Полярный круг. Как пишет УНН со ссылкой на The Independent, около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов.
Детали
По данным издания, которое ссылается на официальные документы, Кремль подписал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 8850 км от их домов.
В частности, Москва запланировала отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей на Дальний Восток и 7 023 - на Северный Кавказ, включая также регионы Чечни, Ингушетии и Дагестана.
Кроме того, Кремль заставлял депортированных из Мариуполя украинцев подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город".
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"Жителей портового города Мариуполя просили подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска обстреляли их город. Подписантам говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с преследованием", — пишет ведомство.
Добавим
Как сообщал УНН, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупанты принудительно вывозят из временно оккупированных врагом территорий Донецкой и Луганской областей женщин и детей на территорию российской федерации.
Омбудсмен сообщила о том, что российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тысячи детей.