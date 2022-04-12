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Насильно депортированных в рф украинцев переселяют в Сибирь и за Полярный круг – The Independent

Киев • УНН

 • 216586 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин переселяет насильно депортированных украинцев в Сибирь и за Полярный круг. Как пишет УНН со ссылкой на The Independent, около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов.

Насильно депортированных в рф украинцев переселяют в Сибирь и за Полярный круг – The Independent

Детали

По данным издания, которое ссылается на официальные документы, Кремль подписал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 8850 км от их домов.

В частности, Москва запланировала отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей на Дальний Восток и 7 023 - на Северный Кавказ, включая также регионы Чечни, Ингушетии и Дагестана.

Кроме того, Кремль заставлял депортированных из Мариуполя украинцев подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город".

Цитата

"Жителей портового города Мариуполя просили подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска обстреляли их город. Подписантам говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с преследованием", — пишет ведомство.

Добавим

Как сообщал УНН, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупанты принудительно вывозят из временно оккупированных врагом территорий Донецкой и Луганской областей женщин и детей на территорию российской федерации.

Омбудсмен сообщила о том, что российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тысячи детей.

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