Росіяни обіцяють примусово вивезеним маріупольцям громадянство та гектар землі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Росіяни роздають примусово депортованим маріупольцям пропагандистські листівки, в яких обіцяють надати прискорене громадянство та один гектар землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.
Цитата
"Ось такі листівки отримують депортовані маріупольці. Наших людей вивозять до найдепресивніших регіонів росії. Тепер зрозуміло потворну логіку путіна. Спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі. І женуть людей до Сибіру та Сахаліну. Їм потрібні нові гастарбайтери. Так чим це відрізняється від політики гітлера?
Нацисти в 1940-х теж обіцяли добре життя, коли гнали людей на роботу в Німеччину. Але сотні тисяч знайшли там не золоті гори, а приниження, нелюдські знущання або смерть. Історія знов повторюється. Рашизм – це чума 21 століття" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
За даними The Independent, російський диктатор володимир путін підписав указ про переселення примусово депортованих українців до Сибіру і за Полярне коло.