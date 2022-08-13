Россияне могут перейти в контрнаступление, чтобы захватить всю Херсонскую область до проведения "референдума" - советник министра МВД

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"... Им нужно засвидетельствовать определенную свою победу. И именно с этой целью, враг – потому что он не взял всю Херсонскую область, возможно, постарается как раз до проведения "референдума" пойти в контрнаступательные действия и отвоевать в админграницах всю Херсонскую область. Враг будет пытаться это сделать", – заявил Смирнов.

Детали

По его словам, в ближайшее время Юг будет самым горячим регионом на фронте.

Смирнов отметил, что враг перебросил туда 90% своих десантно-штурмовых войск, поскольку боится потерять завоеванные позиции.

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