Росіяни можуть перейти в контрнаступ щоб захопити всю Херсонську область до проведення "референдуму" - радник міністра МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Росіяни можуть перейти в контрнаступ із метою захопити всю територію Херсонської області до проведення "референдуму", який очікується у вересні. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Цитата
" ... Їм потрібно засвідчити певну свою перемогу. І саме з цією метою, ворог – тому що він не взяв усю Херсонську область, можливо, постарається якраз до проведення "референдуму" піти у контрнаступальні дії і відвоювати в адмінкордонах усю Херсонську область. Ворог буде намагатися це зробити", - заявив Смірнов.
Деталі
За його словами, найближчим часом Південь буде найгарячішим регіоном на фронті.
Смірнов зазначив, що ворог перекинув туди 90% своїх десантно-штурмових військ, оскільки боїться втратити завойовані позиції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рашисти змінили концепцію проведення “референдуму” на окупованих територіях: як і чому