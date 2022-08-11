Рашисти змінили концепцію проведення “референдуму” на окупованих територіях: як і чому
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російські окупанти зрозуміли, що провести так званий “референдум” на тимчасово-окупованих територіях України їм не вдастсься, тому вони вирішили змінити концепцію. Як повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, рашисти приходитимуть до помешкань громадян, та змушуватимуть їх робити “вибір” під тиском, передає кореспондент УНН.
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“Окупанти вже не приховують формальність проведення так званого референдуму. Вони зрозуміли, що провести по факту їм нічого не вдасться, і приховати те, що так званий референдум буде формальним. Фактично, це буде театр. Зокрема, оголошено, що у багатьох населених пунктах не будуть розгорнуті виборчі дільниці. Замість голосування на них, до помешкань громадян будуть приходити представники місцевих окупаційних адміністрацій, разом з російськими військовими, у присутності яких, так звані “виборці”, будуть вимушені робити нібито вільне волевиявлення”, – зазначила Маляр.
Доповнення
Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що окупаційна "влада" планує провести на тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми на початку вересня, однак в рф не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин.
Тим часом, Служба безпеки України викрила плани росії щодо псевдореферендуму на тимчасово захопленій території Херсонщини. рашисти вже розробили концепцію підготовки до фейкового голосування і визначили основні напрями роботи із прив’язками до дат.