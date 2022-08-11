Рашисти змінили концепцію проведення “референдуму” на окупованих територіях: як і чому

Цитата

“Окупанти вже не приховують формальність проведення так званого референдуму. Вони зрозуміли, що провести по факту їм нічого не вдасться, і приховати те, що так званий референдум буде формальним. Фактично, це буде театр. Зокрема, оголошено, що у багатьох населених пунктах не будуть розгорнуті виборчі дільниці. Замість голосування на них, до помешкань громадян будуть приходити представники місцевих окупаційних адміністрацій, разом з російськими військовими, у присутності яких, так звані “виборці”, будуть вимушені робити нібито вільне волевиявлення”, – зазначила Маляр.

Доповнення

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що окупаційна "влада" планує провести на тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми на початку вересня, однак в рф не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин.

Тим часом, Служба безпеки України викрила плани росії щодо псевдореферендуму на тимчасово захопленій території Херсонщини. рашисти вже розробили концепцію підготовки до фейкового голосування і визначили основні напрями роботи із прив’язками до дат.